Жуков назвал словоблудием решение МОК допустить россиян к Играм-2024
«Не вижу здесь ничего нового. Как были дискриминационные условия в отношении наших спортсменов, так и остались. Это просто словоблудие. Как можно поехать, если ты не отобрался? Условия, которые они выставляют, абсолютно неприемлемые», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Костя Цзю заявил, что без России на Олимпиаде пострадает весь мир.