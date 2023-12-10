Жуков назвал словоблудием решение МОК допустить россиян к Играм-2024

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков раскритиковал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Не вижу здесь ничего нового. Как были дискриминационные условия в отношении наших спортсменов, так и остались. Это просто словоблудие. Как можно поехать, если ты не отобрался? Условия, которые они выставляют, абсолютно неприемлемые», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Костя Цзю заявил, что без России на Олимпиаде пострадает весь мир.





