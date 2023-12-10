Семак — о возможном трансфере Артура: сегодня ещё преждевременно говорить
«По поводу Артура ничего не могу сказать, публикации в бразильских СМИ — новость для меня. Думаю, сегодня ещё преждевременно говорить о каких-то трансферах», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
По информации «Чемпионата», стороны обсуждают последние детали сделки.
Напомним, что игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».
Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» купит Артура за €18 млн.