«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», Захарян сделал голевой пас

«Реал Сосьедад» в гостях разгромил «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» завершилась со счётом 3:0 в пользу баскской команды.

Мячи забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я), Такефуса Кубо (45 + 5). Арсен Захарян отдал голевой пас на Кубо и сделал первое результативное действие за команду из Сан-Себастьяна после перехода из московского «Динамо».

«Реал Сосьедад» (29 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» (16) — 13-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (39).

Ранее сообщалось, что Захарян переживает за отсутствие результативных действий за «Реал Сосьедад».







