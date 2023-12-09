«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», Захарян сделал голевой пас
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Игра на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» завершилась со счётом 3:0 в пользу баскской команды.
Мячи забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я), Такефуса Кубо (45 + 5). Арсен Захарян отдал голевой пас на Кубо и сделал первое результативное действие за команду из Сан-Себастьяна после перехода из московского «Динамо».
«Реал Сосьедад» (29 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» (16) — 13-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (39).
Ранее сообщалось, что Захарян переживает за отсутствие результативных действий за «Реал Сосьедад».