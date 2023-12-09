«Монако» с Головиным обыграл «Ренн» в матче Лиги 1

«Монако» в гостях нанёс поражение «Ренну» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Роазон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с берега Лигурийского моря.

В составе победителей мячи забили Вандерсон (51-я минута), Юссуф Фофана (85-я). У проигравших отличился Бенжамен Буриго (90-я). Александр Головин не отметился результативными действиями.

У проигравших отличился Бенжамен Буриго (90-я, пенальти.

«Монако» с 30 очками поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ренн» (15) занимает 12-ю позицию. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (33).

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за необычного пункта регламента Лиги 1.