Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за необычного пункта регламента Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит один матч команды из-за необычного пункта в регламенте чемпионата Франции.

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Россиянин получил жёлтую карточку в матче 14-го тура с «Монпелье» (2:0). Это его третье предупреждение за десять игр. По регламенту он должен пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Санкция вступит в силу с 12 декабря. Таким образом, Головин не сыграет в матче 16-го тура Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает, что Головин должен перейти в клуб АПЛ.