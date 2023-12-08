Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за необычного пункта регламента Лиги 1
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Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (LFP).
Россиянин получил жёлтую карточку в матче 14-го тура с «Монпелье» (2:0). Это его третье предупреждение за десять игр. По регламенту он должен пропустить одну игру из-за дисквалификации.
Санкция вступит в силу с 12 декабря. Таким образом, Головин не сыграет в матче 16-го тура Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт 15 декабря.
Ранее сообщалось, что Булыкин считает, что Головин должен перейти в клуб АПЛ.