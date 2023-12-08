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Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за необычного пункта регламента Лиги 1

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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит один матч команды из-за необычного пункта в регламенте чемпионата Франции.
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за необычного пункта регламента Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Россиянин получил жёлтую карточку в матче 14-го тура с «Монпелье» (2:0). Это его третье предупреждение за десять игр. По регламенту он должен пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Санкция вступит в силу с 12 декабря. Таким образом, Головин не сыграет в матче 16-го тура Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Булыкин считает, что Головин должен перейти в клуб АПЛ.

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