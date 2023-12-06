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Булыкин: Головину стоит переходить из «Монако» только в команду из Англии

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин должен перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Естественно, если к Головину будут проявлять интерес из Англии, тогда можно рассмотреть. Потому что там и зарплата выше, и самый лучший чемпионат в мире», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол».

При этом он подчеркнул, что если серьёзных предложений не будет, то лучше остаться в «Монако» и стать лидером команды.

«Он может провести там хорошую карьеру. Считаю, что только в Премьер-лигу имеет смысл переходить», — добавил Булыкин.

Головин в 13 матчах сезона-2023/24 забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Болельщики «Монако» признали россиянина лучшим футболистом команды в сентябре, октябре и ноябре.

«Монако» после 14 туров с 27 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее зарубежные СМИ назвали футболиста «Монако» Головина русским волшебником.

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