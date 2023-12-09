«Чемпионат»: «Зенит» предложил Артуру пятилетний контракт

«Зенит» предложил игроку «Палмейраса» Артуру пятилетний контракт.

По информации «Чемпионата», стороны обсуждают последние детали сделки.

Напомним, что игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».

Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит Артура за €18 млн.