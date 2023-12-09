Тренер «Спартака»: Соболев ходит без шапки и думает, что у него классная причёска

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможном переходе к системе «весна-осень» из-за морозной погоды.

«Я не знаю, стоит ли переходить на систему «весна-осень». На данный момент есть регламент, и он должен соблюдаться. Поле было хорошее, а самое главное, что оно позволяло сыграть в футбол, поскольку на газон вышли две играющие команды. Да, мороз влияет на травматизм, но сегодня, слава богу, всё обошлось», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Он также ответил на вопрос, почему некоторые игроки приезжают на стадион без головных уборов.

«Ну, например, Александр Соболев думает, что у него классная причёска! А если серьёзно, то несколько человек выбыли из строя из-за вируса, но это обычная простуда. Наш штаб работает не покладая рук, чтобы минимизировать ущерб от ситуации. Возможно, сказалось большое количество переездов в последнее время», — отметил он.

Ранее Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» в матче от «Спартака».