Тренер «Спартака»: Соболев ходит без шапки и думает, что у него классная причёска
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я не знаю, стоит ли переходить на систему «весна-осень». На данный момент есть регламент, и он должен соблюдаться. Поле было хорошее, а самое главное, что оно позволяло сыграть в футбол, поскольку на газон вышли две играющие команды. Да, мороз влияет на травматизм, но сегодня, слава богу, всё обошлось», — передаёт слова тренера корреспондент RT.
Он также ответил на вопрос, почему некоторые игроки приезжают на стадион без головных уборов.
«Ну, например, Александр Соболев думает, что у него классная причёска! А если серьёзно, то несколько человек выбыли из строя из-за вируса, но это обычная простуда. Наш штаб работает не покладая рук, чтобы минимизировать ущерб от ситуации. Возможно, сказалось большое количество переездов в последнее время», — отметил он.
Ранее Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» в матче от «Спартака».