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Глава МЛС надеется, что Месси останется в лиге после 2025-го

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Комиссионер МЛС Дон Гарбер выразил надежду, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси останется в чемпионате после 2025 года.
Глава МЛС надеется, что Месси останется в лиге после 2025-го
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

«Надеюсь, Лео решит остаться дольше, чем до 2025 года. Возможно, 2025 год не крайний срок, но мы планируем стать лигой, которой хотим быть, в 2027 году», — цитирует Гарбера ESPN.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее технический директор чемпионата Саудовской Аравии Майкл Эменало прокомментировал возможный переход Месси в местный чемпионат.

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