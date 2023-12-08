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В Саудовской Аравии заявили, что всегда ждут Месси в своём чемпионате

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Технический директор чемпионата Саудовской Аравии Майкл Эменало прокомментировал возможный переход нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в местный чемпионат.
В Саудовской Аравии заявили, что всегда ждут Месси в своём чемпионате
  • Gettyimages.ru
  • © Rich Storry

«Если в дальнейшем он решит переехать к нам, то мы будем только рады. Если же Лео захочет продолжить играть в МЛС, то примем его выбор», — цитирует Эменало Guardian.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси признан спортсменом года по версии журнала Time.

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