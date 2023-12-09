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Промес сократил отставание от Гаврилова до одного гола в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче 18-го тура с «Крыльями Советов».
Промес сократил отставание от Гаврилова до одного гола в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Нидерландский футболист отличился на 9-й минуте матча. 

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Счёт в матче — 1:0.

Таким образом, Промес забил 114-й гол за «Спартак» и сократил отставание от Юрия Гаврилова (115) до одного мяча. 

Топ-4 бомбардиров в истории красно-белых: Никита Симонян — 160 голов, Сергей Родионов — 153, Галимзян Хусаинов — 129, Фёдор Черенков — 121.

Ранее экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение касательно поиска спортивного директора клуба.

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