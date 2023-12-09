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Тихонов: «Спартак» начал работу по поиску спортивного директора вовремя

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение касательно поиска спортивного директора клуба.
Тихонов: «Спартак» начал работу по поиску спортивного директора вовремя
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Возможно, «Спартак» начал работу по поиску спортивного директора вовремя. Допускаю, что в клубе недовольны селекцией, несмотря на разговоры о двух составах. Я знаю про Пола Эшуорта. Когда я прибыл в Астану два года назад, он работал там до меня. Я много о нём наслышан… Когда его пригласили в «Спартак», я сильно удивился. Сейчас для меня не стало откровением, что его будут менять. Думаю, идут поиски нового функционера с большими связями. Сейчас непаханое поле на латинском рынке игроков. Нужен директор, который знает все аспекты от а до я. Посмотрите на «Оренбург». Качественные латиноамериканские игроки за умеренные деньги. Европейцы к нам не едут — надо осваивать именно этот рынок футболистов», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Тихонов высказался о матче 18-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Крыльев Советов».

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