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Тикнизян: мне безразличен статус лучшего бомбардира «Локомотива»

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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что ему безразличен статус лучшего бомбардира красно‑зелёных в текущем сезоне, отметив, что для него важнее успехи команды.
Тикнизян: мне безразличен статус лучшего бомбардира «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Этот статус, грубо говоря, мне безразличен. Главное, чтобы мы оставались в тройке, в четвёрке. Для меня, по крайней мере, это будет гораздо эмоциональней и положительней, чем бомбардирство», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

В августе спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что ведутся переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. По его словам, стороны не могли согласовать условия трансфера.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за команду 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Тикнизян рассказал об условиях «Вердера» перед возможным трансфером.

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