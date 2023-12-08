Тикнизян рассказал об условии для трансфера, которое ему поставил «Вердер»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об условиях «Вердера» перед возможным трансфером.

«У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — приводит слова Тикнизяна «Это футбол, брат!».

В августе спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что ведутся переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна. По его словам, стороны не могли согласовать условия трансфера.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за команду 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Тикнизян назвал Санкт-Петербург футбольной столицей.