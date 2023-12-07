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Тикнизян назвал Санкт-Петербург футбольной столицей

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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, какой город является футбольной столицей России.
Тикнизян назвал Санкт-Петербург футбольной столицей
  • РИА Новости

«Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург — столица футбола в России. Это факт», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Тикнизян в сезоне-2023/24 в 22 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, сообщил, что в Европе внимательно следят за матчами сборной Армении в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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