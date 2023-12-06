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Агент Тикнизяна подтвердил информацию о присутствии скаутов на матчах сборной

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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что в Европе внимательно следят за матчами сборной Армении в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Агент Тикнизяна подтвердил информацию о присутствии скаутов на матчах сборной
  • Gettyimages.ru

«Информация есть об итальянских скаутах на матчах сборной Армении. Сейчас Тикнизян готовится к матчу с «Уралом», для него это самое главное. После первой части сезона можно поговорить о том, насколько ему в игре помогает интерес от скаутов. Переход зимой? Без комментариев», — цитирует Клюева Metaratings.

Тикнизян в сезоне-2023/24 в 22 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее сообщалось, что Тикнизян считает переход в зарубежные клубы прогрессом для игроков из РПЛ.

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