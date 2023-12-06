Тикнизян считает переход в зарубежные клубы прогрессом для игроков из РПЛ
- Gettyimages.ru
«Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо, а потому, что переход в европейский клуб — это действительно шаг вперёд для любого футболиста. Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки», — цитирует Тикнизяна «РБ Спорт».
В текущем сезоне Тикнизян провёл за столичный клуб 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.
Ранее Тикнизян высказался о том, где бы продолжил карьеру.