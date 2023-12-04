Тикнизян: больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, где бы продолжил карьеру.

«СМИ писали, что есть интерес от итальянских клубов. Как мне Серия А? Нормально, хороший уровень. (Смеётся.) Где бы хотел играть в будущем? Наверное, больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании, если, дай бог, получится когда-нибудь», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за столичный клуб 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Локомотив» с 28 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

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