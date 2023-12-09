Кирьос второй год подряд пропустит Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сможет принять участия в Australian Open второй год подряд.

«Это очень грустный период для меня, и я не смогу принять участия в Australian Open. Это душераздирающе», — написал Кирьос на своей странице в OnlyFans.

Напомним, что 16 января теннисист снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2023 в Мельбурне из-за травмы левого колена. После он получил травму запястья и не предпринимал попыток возвращения на корт.

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