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Кирьос второй год подряд пропустит Australian Open

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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сможет принять участия в Australian Open второй год подряд.
Кирьос второй год подряд пропустит Australian Open
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Это очень грустный период для меня, и я не смогу принять участия в Australian Open. Это душераздирающе», — написал Кирьос на своей странице в OnlyFans.

Напомним, что 16 января теннисист снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2023 в Мельбурне из-за травмы левого колена. После он получил травму запястья и не предпринимал попыток возвращения на корт.

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