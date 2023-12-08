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Шарапова: отец был жёстким, а маме было всё равно на мои успехи в теннисе

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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о влиянии родителей на её жизнь.

«Мой отец был жёстким, но справедливым. Он подталкивал меня в спорте. А мама занималась моим образованием, культурно развивала. При любой возможности, даже если это было во Флориде, она водила меня на балет», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

По её словам, мама хотела, что она была любознательной.

«Мама знакомила меня с разными вещами в жизни, помимо удара по теннисному мячу. Это был один из величайших её подарков мне, потому что ей было всё равно, первая я ракетка мира или 300‑я», — сказал она.

36-летняя россиянка была первой ракеткой мира. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема и 36 раз турниры Женской теннисной ассоциации (WTA). Также она является серебряным призёром Олимпийских игр 2021 года в Лондоне.

В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры.

Ранее Шарапова заявила, что довольна своей жизнью после завершения спортивной карьеры.

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