Пятницкий считает, что дисквалификация Абаскаля пойдёт «Спартаку» на пользу

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я убеждён, что «Крыльям» ничего не светит в матче со «Спартаком». Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча. «Спартак» играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Вообще, «Спартаку» повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он всё портит», — цитирует Пятницкого «Чемпионат».

9 декабря «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие» примет «Крылья Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 14:00. Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет быть у бровки во время игры.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Самарцы — на четвёртой позиции (29).

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Ранее Радимов заявил, что Абаскаля в 2024 году уже не будет в «Спартаке».