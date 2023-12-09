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Пятницкий считает, что дисквалификация Абаскаля пойдёт «Спартаку» на пользу

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Пятницкий считает, что дисквалификация Абаскаля пойдёт «Спартаку» на пользу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Я убеждён, что «Крыльям» ничего не светит в матче со «Спартаком». Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча. «Спартак» играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Вообще, «Спартаку» повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он всё портит», — цитирует Пятницкого «Чемпионат».

9 декабря «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие» примет «Крылья Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 14:00. Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет быть у бровки во время игры.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Самарцы — на четвёртой позиции (29).

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Ранее Радимов заявил, что Абаскаля в 2024 году уже не будет в «Спартаке».

 

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