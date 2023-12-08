Радимов заявил, что Абаскаля в 2024 году уже не будет в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведёт даже не на скамейке. Он сам к этому шёл, результата нет плюс дисквалификация», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

9 декабря «Спартак» в Москве на стадионе «Открытие» примет «Крылья Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 14:00. Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет быть у бровки во время игры.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Самарцы — на четвёртой позиции (29).

Ранее сообщалось, что Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ за толчок Бернарда Бериши.