Ишмуратова назвала условия МОК для России издевательством
- РИА Новости
«Это издевательство. И что, терпеть эти издевательства? Мы же понимаем, что судьи, которые будут работать на соревнованиях, будут смотреть вообще не в нашу сторону. И нельзя исключать каких‑то провокаций. Конечно, это будет плохо способствовать психологическому климату. Мы не знаем, как спортсмены вынесут этот прессинг», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.