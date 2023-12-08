Байдулаев победил удушающим Диаса в турнире АСА

Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Мехди Байдулаев нанёс поражение бразильцу Гилберто Диасу в главном поединке на турнире АСА 167 в Башкортостане.

27-летний россиянин одержал победу в первом раунде удушающим приёмом и пробился в полуфинал Гран-при.

На счету Байдулаева 16 побед и два поражения. В активе 39-летнего Диаса 29 побед и семь поражений.

Россиянин Венер Галиев в соглавном поединке взял верх над Хакраном Диасом из Бразилии (технический нокаут в первом раунде).

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок против бразильца Фернандо Родригеса на турнире RCC 17.