RT в Telegram
Подпишись

Байдулаев победил удушающим Диаса в турнире АСА

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Мехди Байдулаев нанёс поражение бразильцу Гилберто Диасу в главном поединке на турнире АСА 167 в Башкортостане.

27-летний россиянин одержал победу в первом раунде удушающим приёмом и пробился в полуфинал Гран-при.

На счету Байдулаева 16 побед и два поражения. В активе 39-летнего Диаса 29 побед и семь поражений.

Россиянин Венер Галиев в соглавном поединке взял верх над Хакраном Диасом из Бразилии (технический нокаут в первом раунде).

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок против бразильца Фернандо Родригеса на турнире RCC 17.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить