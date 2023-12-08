Фассон назвал игровым моментом стычку с одноклубником по «Локо» Лантратовым

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что не произошло ничего серьёзного во время перепалки с партнёром по команде вратарём Ильёй Лантратовым на матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Это был игровой момент. Он подошёл и попытался что-то объяснить. Всё было в запале, я головой ударился», — цитирует Фассона «Чемпионат».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Мячи забили Евгений Морозов (18-я минута), Наир Тикнизян (95-я).

Во время матча голкипер «Локо» Илья Лантратов и защитник железнодорожников Лукас Фассон (85-я) устроили небольшую потасовку.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Урал» (19) — 12-е.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ограничился лишь коротким комментарием на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».