Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко ограничился лишь коротким комментарием на пресс-конференции матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

После этого тренер команды из Екатеринбурга покинул зал для общения со СМИ.

«Это всё, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо», — заключи Гончаренко.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершились со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Мячи забили Евгений Морозов (18-я минута), Наир Тикнизян (95-я).

Во время матча голкипер «Локо» Илья Лантратов и защитник железнодорожников Лукас Фассон устроили небольшую потасовку.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Урал» (19) — 12-е.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.