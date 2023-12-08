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Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко ограничился лишь коротким комментарием на пресс-конференции матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом»

    «Мы потеряли хватку после удачного начала сезона. Стали проигрывать много деталей, что нам несвойственно. Были ошибки в обороне и атаке. Перестали набирать очки при равной игре. Сегодняшний матч не исключение», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    После этого тренер команды из Екатеринбурга покинул зал для общения со СМИ.

    «Это всё, что хочу сказать по поводу сегодняшней игры. Спасибо», — заключи Гончаренко.

    Игра на стадионе «РЖД Арена» завершились со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

    Мячи забили Евгений Морозов (18-я минута), Наир Тикнизян (95-я).

    Во время матча голкипер «Локо» Илья Лантратов и защитник железнодорожников Лукас Фассон устроили небольшую потасовку.

    «Локомотив» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Урал» (19) — 12-е.

    Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.

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