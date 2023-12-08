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Овчинников — об обучении Мостового на тренера: пример и образец для многих

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Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников считает, что Александр Мостовой после получения лицензии будет способен возглавить большой клуб.
Овчинников — об обучении Мостового на тренера: пример и образец для многих
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Александр очень вовлечён и активен. Он относится к учёбе очень серьёзно. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое. На сегодня у нас к нему нет претензий по обучению», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

При этом, по мнению бывшего вратаря «Локомотива», популярность двукратного победителя Кубка Интертото,«требует некоторой эпатажности».

«Александр — пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несёт эту нагрузку. Он блестяще реализует всё задуманное», — добавил Овчинников.

Мостовой в Академии РФС ходит на курсы повышения квалификации. Экс-игрок «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак».

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