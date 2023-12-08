Овчинников — об обучении Мостового на тренера: пример и образец для многих
- РИА Новости
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«Александр очень вовлечён и активен. Он относится к учёбе очень серьёзно. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое. На сегодня у нас к нему нет претензий по обучению», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».
При этом, по мнению бывшего вратаря «Локомотива», популярность двукратного победителя Кубка Интертото,«требует некоторой эпатажности».
«Александр — пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несёт эту нагрузку. Он блестяще реализует всё задуманное», — добавил Овчинников.
Мостовой в Академии РФС ходит на курсы повышения квалификации. Экс-игрок «Сельты» совсем скоро должен будет получить тренерскую лицензию.
Ранее Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак».