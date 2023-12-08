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Мамиашвили: настаиваю, что ограничения в отношении России были незаконны

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Мамиашвили: настаиваю, что ограничения в отношении России были незаконны
  • РИА Новости

«Я был убеждён и продолжаю настаивать, что все ограничения в отношении России и Белоруссии были незаконны. Эти решения принимались под политическим давлением — это приведёт олимпийское движение к плохому будущему. Мы будем руководствоваться хартией МОК. Конечно, будем отбираться и готовиться, а дальше посмотрим, как всё сложится», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее Саутин отреагировал на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже.

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