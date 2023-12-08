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Саутин — о решении МОК допустить россиян к Олимпиаде: Господь услышал нас

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Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Саутин — о решении МОК допустить россиян к Олимпиаде: Господь услышал нас
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я сам только недавно узнал об этой новости и просто в шоке. Полагаю, что ребята довольны и будут готовиться к предстоящему отбору на Олимпиаду в феврале. Господь услышал нас и нашу сборную! Думаю, что ОКР будет стараться договориться с МОК, чтобы увеличить количество наших представителей. Расширение будет точно: текущее количество — это просто капля в море», — сказал Саутин в беседе с RT.

Ранее Журова скептически отнеслась к решению МОК допустить россиян к Олимпиаде.

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