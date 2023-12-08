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Журова скептически отнеслась к решению МОК допустить россиян к Олимпиаде

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Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Журова скептически отнеслась к решению МОК допустить россиян к Олимпиаде
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«У меня двоякое отношение к этому решению МОК. Будь оно сделано в марте, всем стало бы спокойно. Но, как говорится, случайности неслучайны. Стоило президенту России Владимиру Владимировичу объявить о своих намерениях по выдвижению на следующий срок — сразу же появилось это прекрасное заявление.

Подозреваю, что это некоторое предупреждение тем спортсменам, которые захотят вновь создать команду Путина и поддержать его на выборах, что сразу привяжут к одобрению ими СВО. В конечном итоге это не позволит им участвовать в Олимпиаде ни в каком статусе», — сказала Журова RT.

Она также предположила, что ещё может ожидать спортсменов, которые согласятся выступать в нейтральном статусе.

«Как вариант: тем спортсменам, которым дают нейтральный статус, позволят реально отобраться в нём на соревнования, а потом случится так, что Россия и Украина начнут мирные переговоры, и МОК может сказать, что тем, у кого был нейтральный статус, дадут право на флаг, гимн и участие в соревнованиях. И представьте теперь, что в одной команде сидят те, кто не признавал этого статуса, и наоборот», — добавила она.

Ранее Свищёв отреагировал на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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