Свищёв: МОК сам создал сложности, которые теперь пытается победить

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Другого решения просто и быть не могло! У МОК не было никакого законного права на отстранение наших ребят. Компетентные чиновники МОК загнали себя в угол своими же решениями. Они не знали, как выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятым лицом. Скажу так: МОК сам создал сложности, которые теперь пытается победить. Это промежуточное решение, которое промежуточно нас устраивает.

Почему наши спортсмены допущены с ограничениями? Ребята не должны, по мнению МОК, поддерживать СВО, не должны быть причастными к «Динамо» или ЦСКА. Если спортсмены из этих обществ должны участвовать в отдельных соревнованиях, то эта мера должна быть симметричной и для других стран. И всё это почему-то ещё надо доказывать. Это дискриминация по национальному признаку», — сказал Свищёв RT.

Он назвал хамским решение допустить тех, кто успел пройти квалификационные соревнования.

«МОК сам должен пересмотреть своё же решение и на деле доказать, что они отстаивают интересы спортсменов по-настоящему», — добавил Свищёв.

Ранее Чен обрадовалась решению МОК допустить россиян к Олимпиаде.