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Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

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Опубликован список игроков сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России по футболу.
Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

Вратари: Евгений Фролов, Никита Медведев.

Защитники: Данил Круговой, Наир Тикнизян, Кирилл Маляров, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Никита Кривцов, Эдгар Севикян, Илья Ишков, Руслан Безруков.

Нападающие: Сергей Пиняев, Георгий Мелкадзе, Максим Максимов.

Матч звёзд и испытания на силу, скорость и ловкость игроков пройдут 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России.

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