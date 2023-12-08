Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Опубликован список игроков сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России по футболу.

Вратари: Евгений Фролов, Никита Медведев.

Защитники: Данил Круговой, Наир Тикнизян, Кирилл Маляров, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Никита Кривцов, Эдгар Севикян, Илья Ишков, Руслан Безруков.

Нападающие: Сергей Пиняев, Георгий Мелкадзе, Максим Максимов.

Матч звёзд и испытания на силу, скорость и ловкость игроков пройдут 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России.