Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России
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Вратари: Евгений Фролов, Никита Медведев.
Защитники: Данил Круговой, Наир Тикнизян, Кирилл Маляров, Данила Хотулёв.
Полузащитники: Никита Кривцов, Эдгар Севикян, Илья Ишков, Руслан Безруков.
Нападающие: Сергей Пиняев, Георгий Мелкадзе, Максим Максимов.
Матч звёзд и испытания на силу, скорость и ловкость игроков пройдут 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.
Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России.