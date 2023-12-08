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Батыргазиев и Тищенко сделали вес перед титульными боями

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Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев сделал вес перед боем за первый в истории профессиональный пояс Международной боксёрской ассоциации с кубинцем Ласаро Альваресом на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.
Батыргазиев и Тищенко сделали вес перед титульными боями
  • © «Ночь чемпионов IBA»

Вес Батыргазиева составил 59,95 кг, а Альвареса — 59,65 кг.

Другой россиянин, Евгений Тищенко, также успешно сделал вес перед поединком за вакантный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с немцем Леоном Хартом. Вес Тищенко — 101,6 кг, а боксёра из Германии — 95,05 кг.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в рамках конгресса Международной ассоциации бокса 9 декабря в 22:00 мск.

Ранее Батыргазиев поздравил Махачева с победой над Волкановски на UFC 294.

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