Батыргазиев поздравил Махачева с победой над Волкановски на UFC 294

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев поздравил Ислама Махачева с победой над австралийским бойцом Александером Волкановски на турнире UFC 294.

«Я тебе говорил же, брат, не прошли три минуты, ты его досрочил. Просто гигант. Мои поздравления! Что за тигр!» — приводит слова Батыргазиева «Матч ТВ».

Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294.