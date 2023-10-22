Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294
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«И чемпионом остаётся… Спасибо всем моим фанатам по всему миру за поддержку», — написал он в соцсетях.
Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.
Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294.