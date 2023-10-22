Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев поблагодарил болельщиков после победы над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«И чемпионом остаётся… Спасибо всем моим фанатам по всему миру за поддержку», — написал он в соцсетях.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294.