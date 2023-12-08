Захарова — о допуске россиян на Игры-2024: решать будут сами спортсмены

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в летних Играх 2024 года в Париже.

«Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всём», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.