Захарова — о допуске россиян на Игры-2024: решать будут сами спортсмены
- РИА Новости
«Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всём», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.