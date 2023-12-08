Мамедов — о решении МОК: в фехтовании для нас ничего не изменилось

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов призвал со сдержанным оптимизмом отнестись к решению Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до летних Игр 2024 года в Париже.

«Ничего не изменилось, для нас в фехтовании тоже», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Также спортсмены будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.