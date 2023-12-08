Мамедов — о решении МОК: в фехтовании для нас ничего не изменилось
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«Ничего не изменилось, для нас в фехтовании тоже», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Также спортсмены будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.