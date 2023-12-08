Деменко считает, что «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью в 18-м туре РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Обе команды показывают сейчас достаточно неплохой футбол, но в последнем матче с «Оренбургом» «Краснодару» удалось психологически себя разгрузить, им было важно получить три очка в этой встрече.

Победа над ЦСКА позволит «Краснодару» уйти на зимнюю паузу, сохранив свой отрыв от «Зенита». Безусловно, «быки» испытывают давление из-за того, что им надо постоянно выигрывать. Для армейцев тоже важно встать выше в таблице, но при этом они являются неудобными соперниками для краснодарцев. При всём уважении москвичи стараются играть от обороны и действуют на контратаках, к тому же умеют создавать моменты. Думаю, что матч закончится ничьей», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».