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Деменко: поражение в матче с «Крыльями» нанесёт психологический удар «Спартаку»

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Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Деменко: поражение в матче с «Крыльями» нанесёт психологический удар «Спартаку»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Учитывая предстоящие погодные условия, фаворита в этой игре не будет. Что касается мотивации, «Спартак» играет дома и хочет уйти на зимнюю паузу на хорошей ноте. Но мне непонятно, зачем нужно было поднимать вопрос о Рибалте именно сейчас. Почему бы не сделать это после матча с «Крыльями»? Для Абаскаля это неприятный момент.

Уверен, что за результат в матче будет переживать и тренер самарцев Осинькин. В некоторой степени его команде будет даже легче из-за расположения в турнирной таблице. Тем более москвичи пока выглядят немного разбалансированно в своей игре и поражение в этой встрече нанесёт сильный психологический удар по «Спартаку», — заявил Деменко RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

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