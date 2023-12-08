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Мостовой: будь сейчас первым «Зенит» с восемью очками отрыва, Абаскаля бы уволили

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах красно-белых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: будь сейчас первым «Зенит» с восемью очками отрыва, Абаскаля бы уволили
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Победа «Спартака» в матче с «Крыльями» позволит ему вернуться в первую пятёрку команд РПЛ. В турнирной таблице по-прежнему небольшое расстояние между всеми командами, но именно эта плотность и делает проблемы красно-белых менее заметными. Неудачные серии удаётся компенсировать победой в следующей игре. Будь сейчас первым условный «Зенит» с восемью очками отрыва от всех, Абаскаля бы давно уволили. Хотя, в принципе, зачем его вообще брали?» — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

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