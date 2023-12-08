Мостовой: в «Спартаке» помнят разгромное поражение от «Крыльев» в первом круге РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов».

«Трудно сказать, как будет складываться эта игра. Основное внимание будет направлено на погодные условия. Но думаю, что проблем в этом отношении возникнуть не должно. Для меня «Спартак» является фаворитом. Команда проиграла последнюю встречу с «Ахматом», и понятно, что на домашнем стадионе надо брать своё. К тому же они наверняка помнят обидное поражение от самарцев в 10-м туре», — сказал Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов.