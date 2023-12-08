Мостовой: в «Спартаке» помнят разгромное поражение от «Крыльев» в первом круге РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Трудно сказать, как будет складываться эта игра. Основное внимание будет направлено на погодные условия. Но думаю, что проблем в этом отношении возникнуть не должно. Для меня «Спартак» является фаворитом. Команда проиграла последнюю встречу с «Ахматом», и понятно, что на домашнем стадионе надо брать своё. К тому же они наверняка помнят обидное поражение от самарцев в 10-м туре», — сказал Мостовой RT.
Ранее сообщалось, что два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов.