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Мостовой: в «Спартаке» помнят разгромное поражение от «Крыльев» в первом круге РПЛ

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов».
Мостовой: в «Спартаке» помнят разгромное поражение от «Крыльев» в первом круге РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Трудно сказать, как будет складываться эта игра. Основное внимание будет направлено на погодные условия. Но думаю, что проблем в этом отношении возникнуть не должно. Для меня «Спартак» является фаворитом. Команда проиграла последнюю встречу с «Ахматом», и понятно, что на домашнем стадионе надо брать своё. К тому же они наверняка помнят обидное поражение от самарцев в 10-м туре», — сказал Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов.

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