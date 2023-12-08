Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото
Фото россиянки Прохоровой убрали с сайта серии Ski Classics
- РИА Новости
- © Светлана Шевченко
Генеральный менеджер серии Дэвид Нильссон сообщил, что фотография россиянки попала на сайт соревнований по ошибке.
«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».
25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.
Ранее сообщалось, что Юрий Бородавко считает, что из-за отсутствия международных стартов прежде всего страдают наши спортсмены.