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Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото

Фото россиянки Прохоровой убрали с сайта серии Ski Classics

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С сайта турнира лыжных марафонов Ski Classics убрали фото российской лыжницы Варвары Прохоровой.
Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

Генеральный менеджер серии Дэвид Нильссон сообщил, что фотография россиянки попала на сайт соревнований по ошибке.

«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что Юрий Бородавко считает, что из-за отсутствия международных стартов прежде всего страдают наши спортсмены.

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