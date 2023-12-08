Прохорова: жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото

С сайта турнира лыжных марафонов Ski Classics убрали фото российской лыжницы Варвары Прохоровой.

Генеральный менеджер серии Дэвид Нильссон сообщил, что фотография россиянки попала на сайт соревнований по ошибке.

«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что Юрий Бородавко считает, что из-за отсутствия международных стартов прежде всего страдают наши спортсмены.