«Факел» планирует открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о планах открыть футбольный интернат для детей из Воронежской области.

«Планы по дальнейшему развитию академии? Мы собираемся охватить ребят из Воронежской области, которые по объективным причинам не могут позволить себе переехать в Воронеж. Так как область большая и всех желающих пока не можем разместить, вместе с профильным департаментом и руководством области запустили проект по реконструкции базы.

Планируем, что на объекте будут уложены несколько полей с подогревом и поливом, а также проведён капитальный ремонт самого здания, в котором смогут проживать дети», — приводит слова Асхабадзе «Советский спорт».

В текущем сезоне «Факел» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Самедов заявил, что «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу 18-го тура с «Динамо».