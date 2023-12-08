RT в Telegram
Подпишись

Бывший футболист сборной Украины Милевский бросил пить и похудел на 20 кг

Короткая ссылка
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Македонии Горан Попов рассказал о восстановлении своего экс-одноклубника и игрока команды Украины Артёма Милевского после госпитализации из-за проблем с алкоголем.
Бывший футболист сборной Украины Милевский бросил пить и похудел на 20 кг
  • AP
  • © Kerstin Joensson

«Я вчера общался с Артёмом. Он лечился два с половиной месяца, сейчас восстанавливается. Всё в порядке, не пьёт, сбросил 20 кг. Его здоровье намного лучше, выглядит сейчас просто супер», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По его словам, бывшего украинского футболиста закодировали.

«Артём по-прежнему в Киеве. Игорь Михайлович Суркис даст ему работу — или с молодёжью, или с первой командой киевского «Динамо», чтобы он вернулся в жизнь. Посмотрим, как Милевский этим шансом воспользуется. Главное — не повторять прежних ошибок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Милевский госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить