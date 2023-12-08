Бывший футболист сборной Украины Милевский бросил пить и похудел на 20 кг

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Македонии Горан Попов рассказал о восстановлении своего экс-одноклубника и игрока команды Украины Артёма Милевского после госпитализации из-за проблем с алкоголем.

«Я вчера общался с Артёмом. Он лечился два с половиной месяца, сейчас восстанавливается. Всё в порядке, не пьёт, сбросил 20 кг. Его здоровье намного лучше, выглядит сейчас просто супер», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По его словам, бывшего украинского футболиста закодировали.

«Артём по-прежнему в Киеве. Игорь Михайлович Суркис даст ему работу — или с молодёжью, или с первой командой киевского «Динамо», чтобы он вернулся в жизнь. Посмотрим, как Милевский этим шансом воспользуется. Главное — не повторять прежних ошибок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Милевский госпитализирован в тяжёлом состоянии.