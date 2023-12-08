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Ледяхова удивило, что в эпизоде с Беришей никто из игроков не защитил Абаскаля

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Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов выразил недоумение, что в инциденте с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей футболисты московской команды не встали на защиту главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Удивило, да. Никто даже ничего не сделал. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Он также признался, что очень хорошо знает «этого товарища, работал с ним очень долго».

«В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает. Парень, конечно, супер — характер, всё остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ», — добавил Ледяхов.

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Дмитрий Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.

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