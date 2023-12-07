«Акрон» объявил о назначении Тедеева на пост главного тренера
«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды», — цитирует генерального директора «Акрона» Алексея Власова пресс-служба команды.
Он подчеркнул, что немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков.
«Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к её выполнению весной», — добавил Власов.
Ранее 42-летний специалист работал во владикавказской «Алании» и ассистентом главного тренера в «Ростове».
Тедеев сменил на посту тренера «Акрона» Евгения Калешина.
Ранее сообщалось, что Тедеев покинул должность главного тренера «Алании».