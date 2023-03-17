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Тедеев покинул должность главного тренера «Алании»

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Владикавказская «Алания» прекратила рабочие отношения с главным тренером Зауром Тедеевым.

41-летний специалист покинул пост наставника команды из Северной Осетии. В ближайшее время будет названо имя нового главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что «Аланию» к выездному матчу 23-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» будет готовить Владимир Белявский.

Тедеев возглавил «Аланию» в июне 2022 года. В последних семи матчах владикавказский клуб сумел одержать лишь одну победу. «Алания» с 40 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, почему «Алания» до конца сезона будет проводить домашние матчи на стадионе «Ахмата».

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