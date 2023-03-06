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Стало известно, почему «Алания» до конца сезона будет проводить домашние матчи на стадионе «Ахмата»

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Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев рассказал, с чем связан переезд клуба на стадион «Ахмата».
Стало известно, почему «Алания» до конца сезона будет проводить домашние матчи на стадионе «Ахмата»
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«Переезд «Алании» на «Ахмат Арену» связан с реконструкцией стадиона имени Султана Билимханова в Грозном. Что касается стадиона «Спартак» во Владикавказе, то, по нашей информации, строительство идёт согласно срокам», — приводит слова Дзиваева РИА Новости.

Первую встречу на «Ахмат Арене» «Алания» проведёт 13 марта в матче 22-го тура Первой лиги против краснодарской «Кубани».

После 21 тура Первой лиги владикавказцы набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.

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