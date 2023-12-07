RT в Telegram
Подпишись

Уткин — об эпизоде с Беришей: Абаскаль ответил по-мужски

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер московского «Спартака» поступил правильно в эпизоде с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Мы ж с вами понимаем, что, если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну заплачь ещё! Выхода-то нет», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Дмитрий Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить