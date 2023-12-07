Уткин — об эпизоде с Беришей: Абаскаль ответил по-мужски

Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер московского «Спартака» поступил правильно в эпизоде с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Мы ж с вами понимаем, что, если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну заплачь ещё! Выхода-то нет», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно) за толчок Бериши.

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее Дмитрий Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.