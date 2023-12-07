«Спартак» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

Игра в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (30-я минута), Джоуи Кин (50-я), Александр Беляев (56-я), Андрей Локтионов (59-я). У проигравших отличился Данила Галенюк (7-я), Амир Гараев (32-я), Даниил Авершин (60-я).

«Спартак» с 56 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (32) располагается на десятой строчке.

В других параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Северсталь» — «Динамо» (Москва) — 1:2;

«Локомотив» — «Ак Барс» — 3:1;

«Витязь» — ЦСКА — 1:4.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей.