«Спартак» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в КХЛ
- РИА Новости
Игра в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива Алексея Жамнова.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (30-я минута), Джоуи Кин (50-я), Александр Беляев (56-я), Андрей Локтионов (59-я). У проигравших отличился Данила Галенюк (7-я), Амир Гараев (32-я), Даниил Авершин (60-я).
«Спартак» с 56 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (32) располагается на десятой строчке.
В других параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Северсталь» — «Динамо» (Москва) — 1:2;
«Локомотив» — «Ак Барс» — 3:1;
«Витязь» — ЦСКА — 1:4.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей.